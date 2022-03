VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Wie der VfB seine Fans zur Ekstase treibt

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Stimmen zum Spiel

Dabei hatte die Partie wieder einmal schlecht begonnen. Ihren ersten Angriff vollendeten die Gäste gleich zur Führung – André Hahn traf bereits nach sechs Minuten. Davon unbeeindruckt zogen Matarazzos Mannen in der Folge einen Angriff nach dem anderen auf. Doch immer fehlten am Ende ein paar Zentimeter. Die beste Chance vor der Pause vergab Sasa Kalajdzic (28.). Kurz vor dem Wechsel war es dann ein schnöder Kopfball von Waldemar Anton nach einer Freistoßflanke von Borna Sosa, der für den verdienten Ausgleich sorgte. Der Torjubel war noch nicht abgeklungen, da riss der VfB wieder einmal hinten ein, was er sich vorne aufgebaut hatte. Das Team von Ex-VfB-Coach Markus Weinzierl kombinierte sich munter bis vor das Tor von Florian Müller – und Michael Gregoritsch traf zur erneuten Führung (45.).

Nach dem Wechsel wurden die VfB-Angriffe noch wütender (am Ende standen 25:10 Torschüsse), aber auch zunehmend hektischer und verzweifelter. Ehe Omar Marmoush mit einem herrlich verwandelten Freistoß zum 2:2 traf. Zuvor hatte er Chris Führich das Spielgerät weggeschnappt. „Wenn er das so macht, muss er ihn auch reinmachen“, konnte Sportdirektor Sven Mislintat hinterher schmunzeln. Der Ausgleich gab noch einmal Auftrieb, ehe Tiago Tomas für das fulminante Finale sorgte.

Chris Führich setzt dem Wahnsinn die Krone auf

Wäre da nicht Chris Führich gewesen, der in der Nachspielzeit nach einem Konter das leere Tor nicht traf und dem Wahnsinn die Krone aufsetzte. Nein, er müsse seinen Kollegen deswegen keinen ausgeben, antwortete Matarazzo auf eine entsprechende Reporterfrage. Augsburgs Niklas Dorsch habe den Schuss einfach phänomenal von der Linie gekratzt. Am Ende gab Matarazzo wieder ganz den nüchternen Analytiker. Denn auch er weiß: Noch ist lange nichts gewonnen im Kampf gegen den Abstieg. Er erinnerte gleich an die kommende Aufgabe: „In zwei Wochen haben wir wieder ein sehr wichtiges Spiel gegen Bielefeld.“