VfB Stuttgart gegen FC Augsburg So liefen die vergangenen Heimspiele gegen die Fuggerstädter

Schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert der FCA in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Das Team von Ex-VfB-Coach Markus Weinzierl hat ein Spiel weniger absolviert – und drei Punkte Vorsprung auf den Club aus Cannstatt. In der Hinrunde gewannen die Fuggerstädter vor eigenem Publikum klar mit 4:1 gegen die Weiß-Roten.