VfB Stuttgart gegen FC Augsburg „Leidenschaft und Zusammenhalt waren heute der Schlüssel“

FCA-Coach Markus Weinzierl: „Wir haben heute eine bittere Niederlage zu verkraften. Wir waren zweimal in Führung, wurden dann aber viel zu passiv. Wir bekommen drei Tore aus Standards. Wenn du führst, hast du was zu verlieren, da haben wir zu wenig Mut an den Tag gelegt, hatten zu wenig Struktur und so kommt das Ergebnis dann zustande.“