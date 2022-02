VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Sven Mislintat hält weiter zu Pellegrino Matarazzo

Stuttgart - Mit dem Geist von Marbella wollte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga stoppen. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte so sehr gehofft, dass das sechstägige Trainingslager in Spanien helfen würde. Nur ein Spiel später ist klar: Durch das 2:3 gegen Eintracht Frankfurt sind die Ängste der Fans größer geworden – und der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist angewachsen. „Die Pfiffe sind zu 1000 Prozent zu verstehen“, sagte Matarazzo zur Reaktion der Anhänger.