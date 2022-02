VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Die Lage beim VfB wird langsam ernst

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Unser Kommentar zum Spiel

Es folgte die Halbzeit, die für den weiteren Spielverlauf entscheidende Wirkung haben sollte. Matarazzo beschrieb die 15 Minuten in der VfB-Kabine wie folgt: „Es war Feuer drin. Die Jungs haben sich gegenseitig gepusht.“ Um hernach „leider viel zu passiv“ aufs Feld zurückzukehren, wie der niedergeschlagen wirkende Coach hinterher schob. Die unmittelbare Folge: Der erneute Rückstand durch den eingewechselten Ajdin Hrustic (47.).

Eintracht-Coach Oliver Glasner verortete den Treffer ebenfalls unmittelbar in der Halbzeit. Und zwar taktisch. Sein Co-Trainer Michael Angerschmid habe in der Pause die fehlende Rückraumverteidigung des VfB bei Eckbällen als Schwäche ausgemacht. Prompt postierte sich Hrustic frei am Strafraumeck – und traf per Direktabnahme. Auf die Frage, wer den Torschützen in Beschlag hätte nehmen sollen, antworte Matarazzo verschnupft: „Spieler X.“ Was gefehlt habe, war eine „andere Haltung beim Verteidigen von Standards. Im Sechzehner waren wir einfach nicht gut genug.“

Einmal gelang es dem Tabellen-Vorletzten noch, zurückzukommen. Nach einer Maßflanke von Borna Sosa traf Sasa Kalajdzic per Kopf zum 2:2-Ausgleich (70.). Für einen kurzen Moment war es wie früher. Wie in der Vorsaison, als das Muster Flanke Sosa – Kopfball Kalajdzic dem VfB viele Punkte bescherte. Am Samstag durften sich die Weiß-Roten ganze sieben Minuten über den erneuten Ausgleich freuen. Die Eintracht zog das Tempo sofort wieder an, setzte den VfB früh unter Druck und zwang ihn zu Fehlern. „Wir bekommen es nach dem 2:2 wieder nicht ordentlich verteidigt“, kritisierte Mislintat.

Gegen Hrustics abgefälschten Distanzschuss war Torwart Florian Müller machtlos (77.). Es war der Schlusspunkt eines wilden Spiels, das der VfB zwar unglücklich, aber verdient verlor. Und nun? Das kommende Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) verspricht auch nicht viele Punkte. Danach kommt der VfL Bochum nach Stuttgart. Die Frage, ob er den eingeschlagenen Weg mit Trainer Matarazzo weitergehen wolle, beantwortete Mislintat ebenso knapp: Mit ja.