VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Auf diese Spieler setzt Pellegrino Matarazzo gegen die SGE

Stuttgart - Der VfB Stuttgart startet an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) mit einem Traditionsduell in die restlichen 14 Bundesligaspiele. Die Eintracht aus Frankfurt macht ihre Aufwartung. Beim VfB hofft man, dass man den Impuls des Kurztrainingslagers mitnehmen kann. In Marbella wurden Defizite aufgearbeitet. „Wir haben letzte Woche die Spieler über die Grenzen gebracht. Einfach um zu verdeutlichen, was noch nötig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Ich habe ein gutes Gefühl diese Woche im Training, die Mannschaft arbeitet sehr fokussiert“, sagt Trainer Pellegrino Matarazzo.