VfB Stuttgart gegen DSC Arminia Bielefeld Mach’s noch einmal, Hamadi!

Stuttgart - Mehr als 14 Jahre liegen zwischen Armin Vehs Debüt als VfB-Trainer und Hamadi Al Ghaddiouis Siegtreffer in der Hinrunde der laufenden Fußballsaison. In dieser Zeit hat sich sowohl aufseiten der Stuttgarter als auch auf der Bielefelder „Alm“ einiges verändert. Dennoch verspricht das Zweitligaduell beider Vereine am Montag (20.30 Uhr, Liveticker) vor allem Spannung. So gewann der Club aus Bad Cannstatt von den letzten zehn Aufeinandertreffen nur eines mit mehr als einem Tor Vorsprung.