VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg So war das Spiel für die Fans im Stadion

Marina Richter sieht das anders. „Die Stimmung war super, genial“, sagt sie. Richter ist eingefleischter Fan, Mitglied in einem Frauen-Fanclub. Sie will auch das nächste Spiel besuchen, auch wenn das Atmen mit Maske ihr Probleme bereitet hat. Deshalb wünscht sie sich, dass die Verantwortlichen die Abstände zwischen den Fans größer gestalten. „Dann könnte man auch die Maske ablegen“, so Richter.

Die 20-jährige Miriam Ader kommt mit den Corona-Regeln gut zurecht. „Man vergisst zeitweise, dass man eine Maske aufhat. Irgendwann beschlägt die Brille, und man merkt es wieder“, sagt Ader. Was die Stimmung angeht fällt sie indes ein klares Urteil: davon gebe es wenig. Markus Meister aus Nufringen fand das Stadion-Erlebnis „relativ entspannt.“ Klar hätten viele Fans gefehlt, aber wiederkommen würde er auf jeden Fall.

Verständnis für die Maskenpflicht

Tim Kaltenbach aus Freudenstadt hält die Maßnahmen für völlig verständlich. „Wir haben hier 90 Minuten eine Maske auf. Es gibt Leute in Deutschland, die wichtige Arbeit machen, Pflegekräfte zum Beispiel, und die Maske acht Stunden am Tag tragen. Das ist hier ein Freizeitvergnügen, da macht man es eben“, so der 31-jährige. Getrübt sei das Stadionerlebnis dennoch – nicht zuletzt, weil man auf das obligatorische Stadionbier verzichten müsse, findet Kaltenbach.

„Es war gut, aber ungewohnt, weil es normal lauter ist und die Stimmung besser“, resümiert die 16-jährige Annalena Hilkert, die mit der Bahn gekommen ist und den VfB von der Cannstatter Kurve aus angefeuert hat. Irgendwann habe sie vergessen, dass sie eine Maske trage. Ihre Freundin Nina Stanislawczyk ist ebenfalls guter Dinge. „Angesichts der Gesamtsituation hat man das gut gelöst“, sagt sie über die Regeln in und um die Mercedes-Benz-Arena – und würde auf jeden Fall auch ein weiteres Heimspiel besuchen.