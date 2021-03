VfB Stuttgart gegen den FC Bayern 4:1 beim FC Bayern – und dann? Wo die Ex-VfB-Stars heute spielen

Stuttgart - Weil der VfB Stuttgart seinen Fans in dieser Saison wieder Freude bereitet – durch Ergebnisse und Spielweise – verblasst so langsam, aber sicher, die Erinnerung an diesen Tag im Mai 2018. Im Saisonfinale traten die Weiß-Roten beim FC Bayern an, die Münchner standen bereits als Meister fest – was dann passierte, war dennoch nicht vorhersehbar.