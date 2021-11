VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Als Ciprian Marica plötzlich doppelt traf

An diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) kommt es zum 27. Aufeinandertreffen beider Teams in der höchsten deutschen Spielklasse. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir daher zurück auf eine turbulente Begegnung am 1. Mai 2010, in deren Anschluss sich zwei international bekannte VfB-Profis von den Stuttgarter Fans verabschiedeten.