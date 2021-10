VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln Das ist die Personalsituation vor dem Spiel im DFB-Pokal

Bei der obligatorischen Pressekonferenz am Tag vor dem Duell mit den Rheinländern hat sich der Coach des schwäbischen Traditionsvereins zur Personalsituation bei den Weiß-Roten geäußert. Demnach fällt Omar Marmoush auch für die Partie am Mittwoch aus – der Ägypter hat nach einem Schlag auf die Syndesmose weiterhin Schmerzen. Philipp Förster wird derweil an diesem Dienstag (19 Uhr) bei der U21 in der Regionalliga Spielpraxis sammeln und im Pokalspiel ebenfalls nicht im Profikader des VfB Stuttgart stehen.