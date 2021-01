VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Ein Strafstoß, viele Sichtweisen

Stuttgart - Jonas Hofmann war außer sich. Der Gladbacher fand deutliche Worte für das, was in der vierten Minute der Nachspielzeit dem VfB Stuttgart gegen seiner Borussia noch einen Elfmeter und damit einen Punktgewinnen zum 2:2 einbrachte. „Wahnsinn“, „absolute Frechheit, dass so etwas eine klare Fehlentscheidung sein soll“ – Hofmann ließ keine zwei Meinungen gelten. Doch es gab noch viel mehr Sichtweisen. Zu komplex gestaltete sich die Szene in der 94. Minute. Nach einem langen Ball ließ sich VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic mit dem Rücken weg vom Tor fallen. Umklammert von Ramy Bensebaini, und noch leicht am Fuß touchiert vom eigenen Mitspieler Waldemar Anton. Foul oder kein Foul? Schiedsrichter Felix Brych ließ zunächst weiterspielen, erst auf Intervention von Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus schaute er sich die Szene noch einmal an – und entschied auf Strafstoß. Silas Wamangituka verwandelte sicher.