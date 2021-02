VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach „Dann war das Kind schon in den Brunnen gefallen“

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog!

VfB-Spieler Fabian Bredlow:

„Ich hab kurz überlegt, ob ich rankomme. Dann will ich zurücklaufen, rutsche aus und dann war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich war nicht der einzige, der heute ausgerutscht ist. Das hätte also jedem passieren können. Ich denke an der fehlenden Spielpraxis kann man das nicht festmachen. Aber insgesamt haben wir ein gutes Pokalspiel gezeigt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Doch wir konnten uns nicht mit einem weiteren Treffer belohnen.“

BMG-Kapitän Lars Stindl:

„Wir hatten keinen guten Start, aber das passiert. Wir haben es dennoch gut gemacht und schon in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten für mehr. Dann hätten wir es ganz anders runterspielen können. So wurde es ein Pokalfight- so ein Spiel zu gewinnen, tut aber auch gut.“

