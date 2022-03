VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Als das magische Dreieck gegen die Fohlenelf wirbelte

Vor allem in den Neunzigerjahren hatte der VfB gegen die Fohlen oft das bessere Ende für sich – so wie am 26. Oktober 1996, als das magische Dreieck im Neckarstadion sehr zur Freude von VfB-Trainer Joachim Löw fast nach Belieben wirbelte: Fredi Bobic, Giovane Elber und Krassimir Balakov sorgten mit ihren fünf Toren fast im Alleingang für einen 5:0-Kantersieg, auf den wir in unserer Bildergalerie zurückblicken. Viel Spaß beim Durchklicken!