VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Züge und S-Bahnen in Bad Cannstatt fallen aus

Bahnreisende müssen am kommenden Wochenende mit Einschränkungen in und um Stuttgart-Bad Cannstatt rechnen. Grund sind Kabelarbeiten, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Vom Freitagabend an halten S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 nicht in Bad Cannstatt und werden umgeleitet.