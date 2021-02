VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Vertraut Pellegrino Matarazzo erneut seiner erfolgreichen Startformation?

Stuttgart - Der VfB Stuttgart wird im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Liveticker) zum ersten Mal innerhalb der nächsten gut zwei Wochen auf das Spitzenteam von Borussia Mönchengladbach treffen. Der Champions-League-Teilnehmer kommt mit dem Rückenwind von zuletzt drei Siegen in Folge. Die Pokalpartie am 3. Februar (20.45 Uhr) spielt allerdings in den taktischen Überlegungen des VfB-Trainers noch keine Rolle. „Fußball ist so kurzlebig, wir gehen fokussiert in das Spiel, um unsere beste Performance abzurufen. Wir denken nicht daran, was in zwei Wochen sein wird“, sagt Pellegrino Matarazzo.