VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen Doppelpack von Giovane Elber in schwieriger Lage

Stuttgart - Es war noch einiges anders in der Fußball-Bundesliga, als der VfB am 1. April 1995 gegen Bayer Leverkusen mit 4:2 siegte. 1860 München spielte wie Bayer Uerdingen oder der MSV Duisburg noch in der ersten Fußball-Bundesliga. Meister wurde in dieser Runde das Team von Borussia Dortmund unter Cheftrainer Ottmar Hitzfeld, während die Bayern unter dem Maestro Giovanni Trapattoni lediglich auf dem sechsten Platz landeten.