VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen Mit breiter Brust gegen die Werkself

Gegen die schnellen Gäste spricht Vieles für eine Viererkette

So oder so: Der VfB geht mit breiter Brust in das Duell mit der Werkself, gegen die er zuletzt vor zehn Jahren zu Hause gewonnen hat. Doch der gute Saisonstart gibt Auftrieb. „Wir gehen mit großer Vorfreude und Optimismus in das Spiel“, sagt Trainer Pellegrino Matarazzo. Auf eine feste Taktik will sich der 42-Jährige nicht versteifen. „Es geht darum, variabel zu sein.“ Der Aufsteiger möchte sich gegen die spielfreudige Werkself mit ihren schnellen Stürmern nicht allein aufs Kontern verlassen, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten das Spiel auch selbst bestimmen. Oder wie Matarazzo sagt: „Wir wollen unserer DNA treu bleiben und unser Spiel spielen.“