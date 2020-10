VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen Der VfB verdient sich Respekt

Stuttgart - Bloß keine Ehrfurcht zeigen! Dachte sich Roberto Massimo, als er an der Außenlinie von Karim Bellarabi zum verbalen Nahkampf gebeten wurde. Hier das Greenhorn mit seinen 19 Jahren in seinem dritten Bundesligaspiel, dort der alte Hase Bellarabi, reich an Erfahrung von 30 Lebensjahren und 198 Bundesligaeinsätzen. Der Leverkusener packte Massimo rotwürdig an der Nase und bot ihm die Stirn. Statt klein beizugeben hielt der Außenbahnspieler des VfB Stuttgart selbstbewusst dagegen. Am Ende bekamen beide die gelbe Karte. Das kleine Scharmützel mündete nach 76 Minuten in einen Freistoß durch Philipp Klement, den Sasa Kalajdzic zum 1:1-Ausgleich einköpfte. „Ich wollte eigentlich schon zur zweiten Stange laufen“, schilderte der Österreicher seinen Treffer ins Glück, „dann fliegt mir der Ball perfekt an den Kopf.“