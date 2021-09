VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen „Bochum wird ein Schlüsselspiel“

VfB-Verteidiger Marc Kempf:

„Es war trotz der Überzahl gegen Leverkusen nicht einfach. Nach dem Platzverweis waren wir voll da. Nach der Pause haben wir dann nicht mehr so sehr das Risiko gesucht. Die Punktausbeute ist nicht optimal, aber es ist noch früh in der Saison. Haben jetzt in Bochum ein wichtiges Spiel, da haben wir die Chance, das Ganze wieder in eine andere Richtung zu lenken. “

VfB-Verteidiger Pascal Stenzel:

„Wir sind ganz schlecht ins Spiel reingekommen. Gegen Leverkusen früh in Rückstand zu geraten, macht es schwierig. Dann drehte sich das Spiel ein wenig, wir machen den Anschluss. Das Gefühl in der Pause war besser als unsere Leistung. Wir haben uns vorgenommen, Druck zu machen. Aber das haben wir nicht gut hinbekommen. Wir waren zu ungenau. Leverkusen war uns von der Cleverness her überlegen. Unsere Qualität im Training macht mir Hoffnung. Wir dürfen nicht nervös werden. Es ist ein Prozess, das haben wir auch gesagt, als es gut gelaufen ist. “

B04-Verteidiger Jonathan Tah:

„Es war kein schönes Spiel, kein Spiel, wie wir es uns vorstellen. Aber wir haben gut verteidigt. Haben es in der zweiten Halbzeit brutal gut gemacht. Wie Florian Wirtz heute vorne gearbeitet hat, das hat mich fasziniert. “

B04-Torhüter Lukas Hradecky:

„Egal ob schön oder hässlich, die drei Punkte sind wichtig. Wir haben gut verteidigt und haben gefährliche Spieler. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir mit 60 Minuten mit zehn Leuten gewinnen konnten. “

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.