VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Diese Profis spielten schon für beide Clubs

Stuttgart - Der VfB trifft an diesem Samstag (15.30 Uhr) in einem eminent wichtigen Kellerduell der Fußball-Bundesliga auf Arminia Bielefeld. In Deutschlands höchster Spielklasse ist die Bilanz der Cannstatter gegen die Ostwestfalen positiv: Von den 36 Begegnungen beider Clubs haben die Stuttgarter 15 für sich entschieden, elfmal ging die Arminia als Sieger vom Platz.