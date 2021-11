VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Roberto Massimo ist heiß auf einen Einsatz

Stuttgart - Für den schnellen Mann von der rechten Außenbahn ist die Partie des VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld eine Reise in die Vergangenheit. Schließlich wurde der 21-jährige Flügelflitzer einst bei den Ostwestfalen sportlich groß. Massimo, der in den vergangenen drei Bundesligapartien aufgrund von einer Corona-Infektion ausfiel, debütierte als Profi in der Saison 2017/18 bei den Arminen.