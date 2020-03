VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Diese Spieler waren für beide Vereine aktiv

Über die Jahrzehnte lieferten sich Schwaben und Ostwestfalen teils unvergessene Partien. Man denke nur an das 3:3 am 34. und letzten Spieltag der Saison 1999/2000, als die Arminia in Bad Cannstatt einen Drei-Tore-Rückstand aufholte und den VfB so aus allen UEFA-Cup-Träumen riss. Oder an den 3:2-Auswärtserfolg der Weiß-Roten am 20. August 2006 und Cacaus spektakulären Treffer in doppelter Unterzahl – es war der erste Sieg in einer Spielzeit, an deren Ende der sensationelle Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Armin Veh stehen sollte.