VfB Stuttgart gegen 1899 Hoffenheim Mit Sasa Kalajdzic? So lässt Pellegrino Matarazzo spielen

Stuttgart - Sollte noch irgendjemand irgendeinen Zweifel an den Qualitäten von Sasa Kalajdzic gehabt haben – Pellegrino Matarazzo, der Trainer des VfB Stuttgart, versuchte sie am Donnerstag zu zerstreuen. „Sasa weiß, dass er unser Stürmer ist, der uns zum Klassenverbleib schießen wird“, sagte Matarazzo also über seinen österreichischen Angreifer und nährte dann die Hoffnung auf einen Startelfeinsatz an diesem Freitag im Landesduell bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr): „Sobald Sasa mir das Zeichen gibt, dass er 60 bis 90 Minuten lang marschieren kann, steht er auf dem Platz, das ist klar.“