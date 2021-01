VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 „Es ist einfach ein geiles Gefühl“

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog!

VfB-Torschütze Sasa Kalajdzic:

„Es ist einfach ein geiles Gefühl, ich bin überglücklich. Ich habe das ganze Spiel gute Flanken bekommen. Ich rede mit Borna jede Woche, jedes Spiel, jedes Training und sage: ‚Heute klappt’s.’ Deshalb bin ich heute umso glücklicher. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, auch wenn die Mainzer alles reingeworfen haben. Wir haben dagegen gehalten, haben uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Wir können kämpfen, aber auch kicken. Silas ist einfach mal durchspaziert bei seinem 2:0, das hat er super gemacht.“

VfB-Abwehrspieler Marc Oliver Kempf:

„Mainz 05 hat uns heute einiges abverlangt. Aber wir haben gut dagegen gehalten. Am Ende hatten wir mehr Qualität und haben verdient gewonnen. Es war ein schweres Spiel, zum Glück haben wir die zwei Tore gemacht. Es ist auch mal schön, wenn es so läuft, dass wir aus zwei Chancen zwei Tore machen. Wir wollen auch das nächste Bundesligaspiel in Leverkusen gewinnen.“

