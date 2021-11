VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Das ist die Personalsituation vor dem Duell mit den Rheinhessen

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 wahrscheinlich wieder auf mehrere Offensivkräfte zurückgreifen, die zuletzt wegen Verletzungen ausfielen. Angreifer Omar Marmoush stünde in der Partie zum Auftakt des 13. Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) nach Syndesmoseproblemen möglicherweise sogar in der Startelf der kriselnden Stuttgarter, erklärte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag.