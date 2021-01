VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Als sich die Fans von der Cannstatter Kurve verabschiedeten

So geschehen am Samstagnachmittag des 1. Mai 2010. Die Tatsache, dass das Heimspiel der Weiß-Roten gegen den 1. FSV Mainz 05 im Zuge des 33. Spieltags mit einem leistungsgerechten 2:2 endete, geriet schnell in den Hintergrund. Zu aufwendig, zu berührend, zu spektakulär war das, was sich wenige Minuten vor dem Anpfiff der VfB-Begegnung gegen die Rheinhessen in der Cannstatter Kurve zugetragen hatte.