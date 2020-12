VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin Pressestimmen: „Joker Sasa Kalajdzic klaut den Berlinern den Sieg“

Stuttgart - Für nicht wenige Beobachter des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Union Berlin war die Begegnung in der 77. Minute entschieden. Unions Taiwo Awoniyi hatte soeben zum 2:0 für die Gäste eingeköpft und so dem zwischenzeitlichen Aufschwung der Stuttgarter ein jähes Ende gesetzt. Doch nicht so für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Der nahm einen Doppelwechsel vor, brachte Philipp Klement und Sasa Kalajdzic für Philipp Förster und Marc Oliver Kempf – und wechselte damit den „gefühlten Sieg“ ein.