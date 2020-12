VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin Doppelpack kurz vor Spielschluss – wie Sasa Kalajdzic den VfB rettete

Doch der VfB, zuletzt noch umjubelter Bezwinger des Vizemeisters BVB, hatte auch in anderen Bereichen zu rudern. So leisteten sich die Stuttgarter viele Fehler im Aufbauspiel, anstatt steil wurde meist quer gepasst – und so war vom zuletzt so rasanten Tempospiel à la VfB wenig zu sehen. Leichtfüßige Spieler wie Silas Wamangituka hatten zudem auf dem nasskalten Rasen zunächst Standprobleme.

Auch Mister Zuverlässig zeigt Schwächen

Obendrein machte sich der kurzfristige Ausfall von Orel Mangala im Maschinenraum des VfB-Spiels negativ bemerkbar – es fehlte die Balance im Mittelfeld. Denn Mister Zuverlässig Wataru Endo, der diesmal seinerseits Anlaufschwierigkeiten offenbarte, war zu oft auf sich allein gestellt. Kurzum: Der Aufsteiger tat sich gegen selbstbewusste Gäste aus Berlin schwer.

Lediglich eine echte Torchance gab es bis zur Pause: Das war, als Mateo Klimowicz nach Vorlage von Borna Sosa den Union-Keeper Andreas Luthe mit einem Fernschuss prüfte (12.). Allein das Torschussverhältnis von 10:5 zugunsten von Union sprach zur Pause eine deutliche Sprache. „Wenn die Berliner 2:0 führen, können wir uns nicht beschweren“, analysierte Sven Mislintat.

Pellegrino Matarazzo reagierte, brachte zur zweiten Halbzeit Coulibaly und Daniel Didavi für Klimowicz und Sosa. Und es ging auch gleich gut los: Gonzalez traf nach Didavi-Vorlage per Seitfallzieher die Latte (46.), dann scheiterte der Argentinier per Kopf knapp (51.).

Der Ball lief jetzt wieder flüssiger durch die Stuttgarter Reihen. Auch, weil Matarazzo seinem Team mit der Einwechslung des jungen Tanguy Coulibaly eine weitere spielerische Note hinzufügte. Doch lange Zeit fehlte es dem VfB vorne an der Durchschlagskraft. Die Berliner hatten hinten längst auf Fünferkette umgestellt – und verteidigten ganz abgezockt.

Schweres Auswärtsspiel in Wolfsburg

In der 77. Minute folgte vorne zudem der zweite Berliner Streich, als der eingewechselte Pascal Stenzel eine Flanke unterschätzte. Taiwo Awoniyi stand dahinter goldrichtig – und köpfte zum 0:2 ein. Doch dann kam Kalajdzic, sah und traf per Doppelpack zum 2:2-Endstand. Und die Reise des VfB geht in dieser englischen Woche weiter. Am Sonntag (18 Uhr) steht für den VfB nun das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an. Gegen das aufstrebende Team von Trainer Oliver Glasner ist das keine leichte Aufgabe.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie: So lief das Spiel des VfB gegen Union Berlin. Viel Spaß beim Durchklicken!