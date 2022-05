VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Wataru Endo – der Held der Arbeit

Endo ist der Vielspieler des VfB (33 Einsätze, 2902 Minuten, Platz sieben unter den Topspielern der Liga), der Kilometerfresser (350,9 Kilometer insgesamt, durchschnittlich 11,8 Kilometer pro Spiel, Platz sieben in der Liga), der Zweikampfkönig (insgesamt 806 Duelle, 55,6 Prozent gewonnen, Platz fünf mit der besten Quote in der Liga), der Kapitän und das Vorbild einer jungen Mannschaft, die immer wieder Halt braucht. „Wataru Endo ist der Prototyp dessen, was wir von der Mentalität her sein wollen“, sagt der Sportdirektor Sven Mislintat.