VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln VfB-Stars feiern den Klassenerhalt auf Instagram

Dieses Saisonfinale werden die Spieler und Fans des VfB Stuttgart wahrlich nicht so schnell vergessen. Quasi in letzter Minute brachte Wataru Endo den Klassenerhalt der Schwaben unter Dach und Fach – und es sah sehr lange danach aus, dass das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo den Weg in die Relegation beschreiten muss.