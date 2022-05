VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Platzsturm und Prügeleien: Polizei nimmt mehrere Fans fest

Während des Spiels zündeten die Kölner Fans laut Polizei mehrfach Pyrotechnik ab. Die Beamten zeichneten die Fans dabei auf und werten die Aufnahmen aus. Gegen Täter und Unterstützer werden Ermittlungen eingeleitet.

Beim Platzsturm nach dem Abpfiff sei es zu mehreren medizinischen Notfällen gekommen. In einem Fall soll ein 48-Jähriger einen bislang unbekannten Mann zu Boden geschlagen haben, der bewusstlos am Boden liegen blieb. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, während Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus brachten.