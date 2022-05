VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln In diesem Sondertrikot bestreitet der VfB das Saisonfinale

Wehrle hofft auf Fortsetzung der Serie

„Das Sondertrikot zeigt, dass wir in der engen Zusammenarbeit mit JAKO immer wieder Ideen umsetzen können, die perfekt zum VfB passen und keine Produkte von der Stange sind“, wird der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag gegen den 1. FC Köln beflügeln und Glück bringen soll. Wir haben in den bisherigen JAKO-Sondertrikots immer gewonnen und hoffen, dass es so bleibt.“ Das Sondertrikot ist ab sofort im Onlineshop des VfB erhältlich.