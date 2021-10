VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Das sind die Pressestimmen zur Pokal-Niederlage

Kicker: In den ersten 45 Minuten war den beiden Teams das Bemühen nicht abzusprechen, es mangelte den Offensivreihen allerdings an Präzision, Entschlossenheit und Überraschungsmomenten. So sahen die 26 375 Zuschauer zwar eine leidenschaftlich geführte Partie, eine aber, der Torchancen weitgehend abgingen. Nach dem Seitenwechsel verlagerte Köln das Spiel in die Stuttgarter Hälfte.