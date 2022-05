VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln Als Chadrac Akolo die Kölner in die Krise schoss

Nein, ein Lieblingsgegner des VfB Stuttgart war der 1. FC Köln in der jüngeren Vergangenheit nun wirklich nicht. Vor allem in der heimischen Arena sieht die Bilanz der Weiß-Roten gegen den ersten Deutschen Meister mau aus: In den vergangenen 25 Jahren gab es in der Bundesliga zuhause sieben Niederlagen, fünf Remis – und nur einen Sieg. Der liegt aber noch gar nicht so lange zurück.