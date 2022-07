VfB Stuttgart Frauen Start in die Saisonvorbereitung

Der bittere Abstieg in die Oberliga liegt nur wenige Wochen zurück – und schon legen die Frauen des VfB Stuttgart wieder los. Nachdem die Kickerinnen in der letzten Saison noch vollends unter der Flagge des VfB Obertürkheim unterwegs waren, wird sich dies nun ändern. Was man auch sehen wird. Denn die Mannschaft wird ab sofort in den durch den roten Brustring geprägten Trikots des VfB Stuttgart auflaufen. Genau genommen sind es sogar drei Mannschaften.