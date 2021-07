VfB Stuttgart FC Barcelona kommt nach Stuttgart

Stuttgart - Nun ist es amtlich: Dem VfB Stuttgart und seinen Fans steht in der Vorbereitung auf die neue Saison ein ganz besonderes Highlight bevor – ein Testspiel gegen den FC Barcelona. Was sich bereits angedeutet hatte, wurde von den Spaniern am Donnerstag endgültig bestätigt. Am 31. Juli (18 Uhr) gastiert der fünfmalige Champions-League-Sieger in der Mercedes-Benz-Arena.