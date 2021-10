VfB Stuttgart Fanartikel So entstand der VfB-Sneaker aus Remshalden

Preis, Design und Philosophie

Die „Sonderedition VfB Stuttgart 1893“ kostet 129 Euro. Erhältlich ist der Schuh in den Größen 35 bis 46. Auch Kindersneaker sind geplant. Ein Teil der Einnahmen wird als Lizenzgebühr an den VfB gehen. Man erkennt den Sneaker direkt am weiß-roten Design. In weißen Kreisen im roten „Lederstreifen-Brustring“ ist ein goldener „VfB 1893“ Schriftzug zu sehen. Dies in derselben Schriftart wie im Wappen des Vereins. Der Innenbereich des Schuhs ist in der Farbe „Derbysieg Gelb“ gehalten. Auch das eigene Logo ist vertreten. -