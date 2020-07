VfB Stuttgart erweitert Trainerteam Aufsteiger holt neuen Co-Trainer und Athletikcoach

Stuttgart - Der VfB Stuttgart erweitert mit Blick auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga sein Trainerteam. Der Aufsteiger verpflichtete am Freitag Oliver Bartlett als Athletiktrainer und Michael Kammermeyer als neuen Co-Trainer für den Analysebereich. Der 51-jährige Engländer Bartlett hatte in seiner Karriere zuvor unter anderem für die deutsche Nationalmannschaft und Borussia Dortmund als Konditionscoach gearbeitet. Zuletzt war Bartlett in der chinesischen Liga bei Beijing Sinobo Guoan unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt beschäftigt.