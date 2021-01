VfB Stuttgart Erfolgreiches Jahr mit dunklem Fleck: Die VfB-„Köpfe“ 2020

Silas Wamangituka: Das Potenzial des Kongolesen war schon in der Zweiten Liga erkennbar, doch mit Unkonzentriertheiten und einer gewissen Tolpatschigkeit machte sich der Stürmer manche Aktionen selbst zunichte. In der Bundesliga legte Wamangituka seine mangelnde Reife jedoch schnell ab. Mit seiner Torgefahr und enormen Schnelligkeit sorgt er bei den Gegnern regelmäßig für Unruhe.

Endo gehört zu den stärksten defensiven Mittelfeldspielern der Bundesliga

Gonzalo Castro: Schon in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund war sein enormes Potenzial zu sehen, doch der Durchbruch zum dauerhaften Nationalspieler gelang ihm trotz seiner starken Technik und hohen Spielintelligenz nie. Denn Castro umgab häufig ein gewisses Phlegma, auch im VfB-Trikot. Doch dann erzielte der Mittelfeldspieler im Aufstiegsendspurt der Zweiten Liga das überaus wichtige 3:2 gegen den HSV, wurde nach der Erstliga-Rückkehr von Trainer Matarazzo zum Kapitän gemacht und entwickelte sich im Alter von nun 33 Jahren zur Stuttgarter Führungsfigur.

Wataru Endo: Fußballästheten können dem Spiel des japanischen Nationalspielers womöglich nicht viel abgewinnen. Doch mit seiner Zweikampfstärke, seinem Stellungsspiel und dem Blick für die Kollegen hat sich Endo im VfB-Kader zu einer zentralen Stütze entwickelt. Nachdem er im Sommer 2019 vom belgischen Club VV St. Truiden nach Stuttgart gekommen war, wusste der damalige VfB-Trainer Tim Walter zunächst nicht mal, wo genau er ihn einsetzen sollte. Unter Matarazzo gehört der 27-Jährige jedoch zu den stärksten defensiven Mittelfeldspielern der Bundesliga.

Oliver Schraft: Der VfB wäre nicht der VfB, wenn er nicht auch in guten Zeiten eine Krise zu bewältigen hätte. Dieses Mal ist es die so genannte Datenaffäre. Mitarbeiter des Clubs sollen im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Sommer 2017 wiederholt Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben haben. Angeblich mittendrin: das VfB-Urgestein Oliver Schraft. Aktuell lässt der langjährige Pressesprecher und Kommunikationschef seine Aufgaben ruhen.

Claus Vogt: Der Präsident hat eine Kanzlei mit der Aufklärung der Datenaffäre beauftragt. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Vogt nun im Amt, auf der nächsten Mitgliederversammlung möchte er wiedergewählt werden. Der in Fankreisen beliebte Unternehmer hat die Aufklärung der Affäre zur Chefsache gemacht. Sie ist seine erste große Herausforderung beim VfB.