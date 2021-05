VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg Weshalb Roberto Massimo auch um seine Zukunft spielt

Tatsächlich befindet sich der in Ghana geborene und im westfälischen Lippstadt aufgewachsene Offensivspieler aktuell in einer Art Testphase. Schließlich ist man beim VfB dabei, das Team für die neue Saison zusammen zu stellen. Roberto Massimo besitzt bei den Cannstattern noch einen Vertrag bis 2023. Kann er sich letztlich am Wasen durchsetzen? Trainer Pellegrino Matarazzo erwartet sich auch in den restlichen drei Saisonspielen weitere Erkenntnisse in der Personalie Massimo.

„Auf meiner Position gibt es eine Menge Konkurrenz. Ich muss jede Chance auf einen Einsatz nutzen“, sagt Massimo rückblickend. Schließlich besitzt der VfB trotz der Ausfälle von Wamangituka und Borna Sosa, der gegen Augsburg zurück erwartet wird, etwa mit Tanguy Coulibaly, Darko Churlinov oder Erik Thommy noch einige andere flinke Außenbahnspieler.

Punkte sollen jetzt her

„Wir wollen die 40-Punkte-Marke knacken, denn wir haben als Aufsteiger eine mega Saison gespielt. Jetzt wollen wir sie noch gut abschließen“, sagt Massimo angesichts von zuletzt vier Niederlagen in Serie gegen den FC Bayern, Union Berlin, den VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Der Youngster hat aber gerade aus diesen Partien einiges mitgenommen. „Solche Spiele sind wichtig für mich“, sagt Roberto Massimo: „Denn die laufen spielerisch noch mal auf einem anderen Niveau ab. Da konnte ich viel mitnehmen.“