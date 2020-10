VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln Vertraut Pellegrino Matarazzo erneut derselben Startelf?

Stuttgart - Noch ist Nicolas Gonzalez nicht zu hundert Prozent fit. Eine Stunde lang könne der Stürmer des VfB Stuttgart wohl spielen, meint der Trainer Pellegrino Matarazzo. Dennoch brennt der Argentinier nach einem Muskelbündelriss auf einen Startelf-Einsatz an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Ob es so weit kommt, will sich Matarazzo reiflich überlegen. Zumal Tanguy Coulibaly seine Sache auf der linken Seite beim Sieg in Berlin sehr gut gemacht hat.