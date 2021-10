VfB Stuttgart empfängt 1. FC Union Berlin Schickt Matarazzo diese Elf ins Rennen?

Stuttgart - Es vergeht aktuell keine Woche, in der die Personalsituation beim VfB Stuttgart nicht im Fokus steht. So auch vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker). Trainer Pellegrino Matarazzo muss erneut Ausfälle kompensieren. Zwar sind Orel Mangala, Erik Thomy und Waldemar Anton aus der Quarantäne zurück, doch lediglich der Belgier ist eine Option für die Startelf. Anton fällt komplett aus und auch Stammtorhüter Müller und Roberto Massimo fallen Corona-bedingt aus für die Partie, für die der VfB bisher 29000 Karten abgesetzt hat.