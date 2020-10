VfB Stuttgart Dieter Göggel verlässt den Vereinsbeirat

Präsident Claus Vogt bedauerte die Vorfälle und sagte: „Es tut uns sehr leid, dass wir mit Dieter Göggel einen engagierten Vereinsbeirat verlieren. Eine Aussage, die in Teilen anders interpretiert werden könnte, ist grundsätzlich immer sehr sensibel zu behandeln. Jeder, der Dieter Göggel kennt, weiß, dass er in keinster Weise eine diskriminierende Einstellung hat. Dieser Spruch ist eher als eine ‚unbedachte Aussage‘ zu interpretieren. Dennoch akzeptieren und respektieren wir die Entscheidung von Dieter Göggel, Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns aber auch über den breiten Rückhalt in der Leichtathletik-Abteilung und hoffen, dass Dieter Göggel noch viele Jahre dem VfB Stuttgart erhalten und verbunden bleiben wird.“

Die Führung der Leichtathletik-Abteilung sprach Göggel weiter das Vertrauen aus. In einem offenen Brief hatte dieser sich zuvor an die Mitglieder gewandt.