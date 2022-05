VfB Stuttgart Diese Verträge laufen im Sommer aus

Mit einem Kader von 31 Spielern geht der VfB Stuttgart in das Saisonfinale. Ein Spiel steht für Trainer Pellegrino Matarazzo und seine Mannschaft noch aus. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) geht zuhause gegen den 1. C Köln. Möglicherweise kommen dann auch noch zwei Relegations-Partien auf die Schwaben zu.