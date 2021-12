VfB Stuttgart Diese Verträge der VfB-Profis laufen im Sommer aus

Diese 34 Spieler umfasst der Kader der Schwaben vor dem nun am 1. Januar öffnenden Transferfenster. Bis zum 31. Januar können in Deutschland dann Transfers getätigt werden. VfB-Sportchef hat bereits angekündigt, dass es Veränderungen geben könnte. Mehrere Spieler kommen für Ausleihen in Frage.