VfB Stuttgart Diese Türken trugen schon das Trikot mit dem Brustring

Der frühere Profi von Fenerbahce Istanbul steht damit in einer Reihe zahlreicher weiterer türkischer Spielern mit VfB-Vergangenheit. Nicht berücksichtigt wurden Deutsche mit türkischen Wurzeln wie etwa Serdar Tasci. Der Blick zurück zeigt, dass ihre Zeit in Stuttgart selten von großem Erfolg gekrönt war. Sei es auf Grund von Undiszipliniertheiten oder aus rein sportlichen Gründen. In unserer Bilderstrecke stellen wir sie alle noch einmal vor – viel Spaß beim Durchklicken!