VfB Stuttgart Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start des Trainingslagers

Lesen Sie auch 33 Bilder Video VfB Stuttgart Transfermarkt Alexis Tibidi vor Leihe nach Österreich In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Was steht auf dem Programm? In Weiler-Simmerberg im Kreis Lindau wird der VfB acht Tage lang Quartier beziehen und sich auf die kommende Bundesliga-Spielzeit vorbereiten. Umrahmt werden die Trainingseinheiten von zwei Testspielen, die beide im rund 45 Kilometer entfernten Friedrichshafen stattfinden: An diesem Samstag geht es gegen den Schweizer Meister FC Zürich (17.30 Uhr), sieben Tage später zum Abschluss des Trainingslagers gegen den FC Brentford (15.30 Uhr), der in der vergangenen Saison in der englischen Premier League Rang 13 belegt hatte.