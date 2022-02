VfB Stuttgart Die Probleme der VfB-Talente

Stuttgart - Beim 0:2 des VfB Stuttgart beim SC Freiburg vor einem Montag war er noch im Fokus gestanden – weil ein Foul an ihm erst als elfmeterwürdig angesehen, der Pfiff dann aber zurückgenommen worden war. Auch sonst hatte Alexis Tibidi einige gute und bereichernde Momente als Einwechselspieler. Doch just als am Samstag das so wichtige Heimspiel gegen den VfL Bochum (hier gehts zur Statistik und zum Liveticker) anstand, fehlte der junge Franzose im Kader des VfB. Aus einem wohl ärgerlichen Grund.