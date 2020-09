VfB Stuttgart Die Mittelachse des VfB scheint stabil

Einen freien Tag wird es in dieser Woche nicht geben. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg die nächste und noch bedeutendere Standortbestimmung auf den Bundesliga-Aufsteiger aus Bad Cannstatt. Umso wichtiger, dass sich der VfB mit dem 1:0 in Rostock Selbstvertrauen geholt hat und fürs Erste mit dem guten Gefühl in die Liga gehen kann, die Hausaufgaben in der Vorbereitung gemacht zu haben.